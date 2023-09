Nando Viana apresenta o Stand Up ‘Como faz para ficar aqui?’ pela 1ª vez em Cotia

Show acontece neste sábado (9), no Teatro Desafio; veja como adquirir os ingressos

Humorista Nando Viana. Foto: Redes sociais

O Teatro Desafio em Cotia recebe neste sábado (9), às 21h, Nando Viana com o espetáculo de Stand Up Comedy “Como Faz para Ficar Aqui?’.





POR AQUI. A classificação etária é 14 anos. O ingresso varia de R$ 40 a R$ 80 e pode ser compradoA classificação etária é 14 anos.





Durante o show, o humorista aborda um tema que atinge não só ele, mas boa parte da sociedade: a ansiedade.





O artista apresenta um show atual, que promete arrancar gargalhadas ao mesmo tempo que te fará se perguntar: onde está sua cabeça quando ela está aí?





Prestes a completar 15 anos de carreira, esse é seu quarto show solo em turnê pelo Brasil.





Nando Viana é formado em publicidade e propaganda e, antes de seguir carreira na comédia ele dividia seu tempo entre o trabalho como redator e suas apresentações de Stand Up Comedy.





O comediante já foi destaque no quadro “Humor na Caneca” do Programa do Jô e tem um especial de comédia disponível no Netflix, além de integrar o programa ‘A Culpa é do Cabral’.





SERVIÇO





Data: 09/09 - Sáb. 21h00





Local: Teatro Desafio





Indicação Etária: 14 anos





Duração: 70min