Morador de Barueri morre afogado em represa no interior de SP

Caso ocorreu na tarde deste domingo (17)

Foto: Divulgação

Um homem, de 37 anos, morreu afogado na Represa de Itupararanga, em Alumínio (SP), no fim da tarde deste domingo (17).





O Corpo de Bombeiros de Mairinque (SP) informou que Leandro Dionízio Paulo era de Barueri e estava no local com os dois irmãos, a mãe e a sobrinha.





De acordo com a corporação, por volta de 12h20, o rapaz tentou atravessar a represa a nado e, no meio do caminho, acabou afundando.





O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e encontraram o corpo da vítima às 17h30.





Com informações do G1