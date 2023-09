Onda de calor com máxima de até 32ºC marca a última semana do inverno em Cotia

Não deve chover nos próximos dias; veja





Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Veja como deve ficar a temperatura em Cotia durante a semana:





Terça-feira (19) – Mínima 18ºC / Máxima 31ºC





Quarta-feira (20) – Mínima 16ºC / Máxima 30ºC





Quinta-feira (21) – Mínima 15ºC / Máxima 30ºC





Sexta-feira (22) – Mínima 16ºC / Máxima 32ºC





Sábado (23) – Mínima 18ºC / Máxima 33ºC





Domingo (24) – Mínima 19ºC / Máxima 35ºC

Uma onda de calor vai elevar as temperaturas para até 32ºC em Cotia nesta semana,A primavera começa oficialmente no próximo sábado (23), às 3h50 - veja previsão para a semana no fim da reportagem.O calorão chega por conta de um bloqueio atmosférico, que vai impedir a chegada de frentes frias em várias áreas do país nos próximos dias. Com isso, as temperaturas devem ficar acima da média em toda região.Em Cotia, a previsão é que domingo tenha máxima de 35ºC.Não deve chover nos próximos dias.