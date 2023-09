McDonald’s lança desafio: Seu pedido no drive em 60 segundos ou um Big Mac

Veja as unidades da região que aderiram ao desafio

Unidade do McDonald's de Cotia. Foto: Google Imagens

O desafio do McDonald’s está lançado: se o seu pedido no drive-thru não sair em até 60 segundos, você ganha um Big Mac. Essa é a campanha Drive Desafio 60″, que seguirá até o dia 25 de setembro, das 11h às 17h.





O procedimento é simples: os consumidores precisam comparecer nos restaurantes participantes e escanear o QR Code do Game do Méqui para iniciarem a contagem do tempo do pedido após o pagamento.





Caso o prazo de sessenta segundos se esgote antes do consumidor receber o seu pedido, ele recebe um vale Big Mac, válido para o próximo pedido no Drive até 30 de setembro.





“O Drive do Méqui é uma referência para todo mundo que quer comer algo gostoso, rápido, sem perder tempo. E na hora do almoço, naquele corre de tentar encaixar um monte de coisas para resolver, não tem nada melhor que passar no Drive do Méqui, tem sempre um por perto, no caminho, para deixar qualquer corre mais gostoso”, explica Sérgio Eleutério, Diretor de Marketing do McDonald’s no Brasil.





Veja abaixo a lista dos restaurantes localizados na região que estão participando da campanha





Butantã:





Av. Francisco Morato, 555;

Rua Alvarenga, 2383;

Av. Vital Brasil, 1256.





Barueri





Alameda Rio Negro, 878, Alphaville;

Av Henriqueta Mendes Guerra, 446, Centro;

Estrada dos Romeiros, 694, Vila São Silvestre;

Av. Piracema, 669, Tamboré.





Carapicuíba





Rua Inocêncio Serafico, 3.445, Vila Silva Ribeiro;

Avenida Governador Mário Covas, 273, Jardim Pignatary;

Av. Antônia Consuelo Duarte da Costa, 31, Cidade Ariston.





Osasco





Av. dos Autonomistas, 1542, Vila Yara;

Avenida Padre Vicente Melillo, 1396, Umuarama;

Rua Werner Battenfeld, 150, Presidente Altino.





Cotia





Av Nossa Senhora de Fátima, s/n, Vila Monte Serrat