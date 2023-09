Lançamento! Vert Granja Viana tem opções de apartamentos a partir de R$ 247 mil

Lançamento ocorre neste sábado (16); veja os diferenciais, as facilidades de pagamento, localização e demais informações

Vert Granja Viana será lançado neste sábado (16). Foto: Divulgação

Publieditorial: A construtora Árbore Engenharia vai lançar, neste sábado (16), seu mais novo produto: o Vert Granja Viana, com apartamentos a partir de R$ 247 mil e entrada parcelada em até 60 vezes.





O Vert possui 3 torres, apartamentos de dois dormitórios, varanda, vaga de garagem coberta e uma área de lazer completa com piscina, academia, salão de festas, mini market, churrasqueira, deck solarium, car station, lavanderia e muito mais! Um espaço completo com mais de 15 itens de lazer!





As áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas, ou seja, prontas para uso do morador! O residencial também conta com recarga elétrica para carros.





E a localização não poderia ser melhor, com fácil acesso às rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt, próximo ao Rodoanel. A Granja Viana é o bairro da região mais procurado para se ter um imóvel.





Apartamentos a partir de R$ 247 mil. Foto: Divulgação



SOBRE A EMPRESA





Árbore Engenharia é uma construtora com 25 anos de mercado e mais de 20 mil unidades entregues em SP, RJ, MG, SC e PE. A Árbore tem como foco os segmentos econômicos e médio padrão.





SERVIÇO





O QUE: Lançamento do Vert Granja Viana





QUANDO: Sábado (16/09)





ONDE: Stand de vendas/decorado: Rua José Félix de Oliveira, 855 – Vila Santo Antônio, Cotia (SP).





Contato de vendas: (11) 96194-0769