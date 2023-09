Funcionário é preso após esfaquear gerente de padaria em Taboão da Serra

Segundo a polícia, Vitor Moreira da Silva, de 25 anos, foi até a casa do gerente cobrar aumento de salário, cometeu o crime e fugiu

Foto: Reprodução

Um funcionário de uma padaria em Taboão da Serra foi preso nesta quarta-feira (13) por esfaquear o gerente e sua esposa. Vitor Moreira da Silva, de 25 anos, morava em Osasco e era empregado do estabelecimento.Segundo reportagem do G1, ele estava com o salário atrasado há cerca de três meses. Depois de várias cobranças e promessa de promoção em uma outra padaria, foi até a casa do gerente do estabelecimento e cometeu o crime contra o patrão e a esposa dele.A versão que Vitor contou à Polícia foi outra. Ele disse que o gerente havia tirado ele de uma padaria em Osasco para uma unidade no Morumbi, com promessas de promoção e aumento de salário que não saíram. E, por isso, ele esfaqueou o casal.De acordo com o G1, as vítimas foram levadas ao Pronto Socorro Antena de Taboão e, posteriormente, transferidas para o Hospital Geral de Taboão da Serra. Segundo a GCM, uma das vítimas foi atingida no pescoço pelas facadas e está em situação grave de saúde.O crime foi registrado no 1º DP de Taboão da Serra. A faca usada na ação foi encontrada pelos policiais junto ao casal ferido e também levada para delegacia.