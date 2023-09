Homem pula do carro em movimento para fugir de sequestro em Cotia

Antes do sequestro, criminosos roubaram residência e obrigaram vítima a fazer transferências via Pix no valor de R$ 40 mil

Crime foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Quatro criminosos renderam um casal (um homem de 39 anos e uma mulher de 33) durante assalto à residência em um condomínio localizado no km 37,5 da Raposo Tavares, em Cotia, na manhã de quarta-feira (20).





Eles roubaram 25 relógios de pulso, um videogame, um par de aliança e ainda fizeram transferências via Pix no valor de R$ 40 mil. Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso.





Segundo a polícia, após o assalto, os criminosos entraram no carro do casal e obrigaram o homem a sair com eles pela portaria do condomínio. Após sair do residencial, um dos bandidos assumiu a direção do carro.





Ainda de acordo com a polícia, o homem conseguiu fugir dos criminosos ao pular do veículo em movimento e acabou se ferindo.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia. O carro foi localizado na Rua Ilha de Paquetá, na Chácara Recanto Verde, e devolvido para a vítima. A Polícia Civil investiga o caso.