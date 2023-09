Cotia terá testagem rápida de hepatites B e C neste sábado (23), no centro

Vacina contra a Influenza também será aplicada em pessoas que ainda não se imunizaram neste ano; saiba mais

Foto: Prefeitura de Cotia

O Rotary Club de Cotia – Mulheres Empreendedoras – realiza neste sábado (23), no centro da cidade, a ação ‘Hepatite Zero Projeto Mundial de Erradicação’. Serão realizados testes rápidos de Hepatite e também aplicação de vacina contra a Influenza em pessoas que ainda não se imunizaram neste ano. A ação conta com o apoio da Vigilância Epidemiológica.





As hepatites são doenças silenciosas, perigosas, causam inflamação no fígado e nem sempre apresentam sintomas. Mas quando estão presentes, estão ligados a cansaço, febre, mal-estar, vômitos, enjoo, dor abdominal, peles e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.





Em Cotia, a rede municipal de saúde oferece atendimento especializado para pacientes e a unidade de referência é o SAE/CTA (Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento), que fica na Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1265, Pq. Bahia. O atendimento é porta aberta, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Informações 11 4616-5921.





Durante a ação, a vacina contra a gripe estará sendo aplicada em qualquer pessoa com idade a partir de 5 anos que não tenha sido vacinada neste ano – não há limite máximo de idade. Crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias devem ser vacinadas em qualquer Unidades Básicas de Saúde de Cotia, de segunda a sexta-feira.





Serviço





Hepatite Zero Projeto Mundial de Erradicação





Dia 23 de setembro de 2023 - sábado





Das 9h às 15h





Local: Boulevard de Cotia





Endereço: Rua Senador Feijó – centro