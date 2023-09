Atacadão inaugura mais uma loja em Barueri

Nova unidade conta com mais de 5 mil m² de área de venda

Imagem ilustrativa

O Atacadão inaugurou sua segunda loja em Barueri, no Jardim Tupã. É a 103ª unidade no Estado de São Paulo, além de quatro atacados de entrega e centros de distribuição.





“Estamos extremamente contentes em abrir nossa segunda unidade em Barueri. Temos objetivo continuar oferecendo produtos, colaborando não somente com o poder aquisitivo da população local, como também com o desenvolvimento socioeconômico das cidades, gerando novos empregos e impulsionando os negócios dos pequenos e microempreendedores”, diz Marco Oliveira, CEO do Atacadão.





A loja possui aproximadamente 5.000 m² de área de vendas, 246 vagas de estacionamento e 24 checkouts. Gerou cerca de 500 empregos diretos e indiretos.





A unidade conta com cerca de 9 mil produtos, tendo itens que vão dos setores de mercearia, bebidas e cuidados pessoais até artigos de limpeza, incluindo produtos regionais.





Com essa inauguração, a rede chega a 360 unidades distribuídas por todos os estados do Brasil.