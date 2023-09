Neverland Bar, em Caucaia, recebe stand up de Kedny Silva neste sábado (23)

Show começa às 21h; veja como adquirir os ingressos

Humorista Kedny Silva. Foto: Divulgação

Veterano no mundo da comédia nacional, atuando na internet e nos palcos, o humorista Kedny Silva se apresenta no Neverland Bar (Rua Joaquim Pires de Oliveira, 100, Caucaia do Alto), neste sábado (23) com seu espetáculo solo Serviço Obrigatório.





O evento inicia às 21h e os ingressos podem ser adquiridos aqui.





Kedny aborda as esquetes que viralizaram nas redes sociais como "Futebol na igreja", "Serviço Militar Obrigatório 1 e 2", além de outros temas cotidianos da vida de casado com muito humor e irreverência.





Atualmente, o humorista reúne mais de dois milhões de seguidores, em diversas redes sociais.





Serviço Militar Obrigatório, um de seus maiores sucessos, atingiu mais de 10 milhões de visualizações, e o “Futebol na igreja” conta com 18 milhões de visualizações.





O QUE: Stand up ‘Serviço Obrigatório’ com Kedny Silva





QUANDO: Sábado (23/09/2023), às 21h





ONDE: Neverland Bar (Bar (Rua Joaquim Pires de Oliveira, 100, Caucaia do Alto).