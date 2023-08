Shopping na região terá show gratuito de Raul Seixas cover

Com 30 anos de carreira dedicados ao "Maluco Beleza", estrela do musical "Há Dez Mil Anos Atrás", cantor Paulo Mano, interpreta grandes sucessos do ídolo.





O cantor e compositor Paulo Mano, acompanhado pela banda "Novo Aeon", interpreta clássicos de um dos maiores ícones do rock brasileiro: Raul Seixas. A apresentação, gratuita, será realizada no dia 26 de agosto, a partir das 19h, no Raposo Shopping.





Os fãs do “Maluco Beleza” poderão conferir suas músicas favoritas, ao vivo, na voz de Mano, que há 30 anos dedica sua carreira a homenagear o ídolo do rock brasileiro. Durante sua trajetória, já se apresentou em programas de TV, como Fantástico, Gilberto Barros, Raul Gil, entre outros, além de participações em exposições emblemáticas ligadas ao cantor. Mais recentemente, foi protagonista do musical "Há Dez Mil Anos Atrás", aclamado pelo público e pela crítica.





“Metamorfose Ambulante”, “Gita” e “Sociedade Alternativa” são algumas das canções confirmadas no repertório.

Serviço – Raul Seixas Cover

Onde: Piso São Paulo do Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.)

Quando: 26 de agosto, a partir das 19h.

Classificação: livre

Quanto: gratuito