123Milhas suspende vendas e emissão de pacotes promocionais

Quem estava com viagem prevista de setembro a dezembro de 2023 não terão passagens emitidas; Empresa promete vouchers aos clientes.





A agência de viagens 123Milhas anunciou nesta sexta-feira (18) que suspendeu as vendas e as emissões de pacotes promocionais já comprados com previsão de embarque entre setembro e dezembro deste ano. A modalidade afetada são as de viagens com datas flexíveis.





A empresa disse em comunicado que vai devolver os valores pagos pelos clientes em vouchers com correção monetária de 150% do CDI para compra de outros produtos no site da 123Milhas. A empresa não cita formas de devolução em dinheiro.





Nas redes sociais, porém, muitos clientes alegam estar recebendo vários voucher e que na hora de utilizar é possível utilizar apenas um em cada compra.





Perguntas e respostas publicadas pela empresa:





R: Sim. Se você recebeu sua passagem, localizador ou e-ticket, sua viagem está confirmada.R: Sim, você pode solicitar seus vouchers desde já, clicando aqui R: Não. A 123milhas devolverá integralmente o valor pago por meio de vouchers, acrescido de correção monetária de 150% do CDI ao mês - acima da inflação e dos juros do mercado. Você poderá usar os vouchers em outros produtos da 123milhas, seja para passagens aéreas, hotéis ou pacotes.R: Sim, todos os outros produtos da 123milhas são emitidos imediatamente a partir da compra.R: Os vouchers recebidos pelos clientes da linha PROMO poderão ser utilizados em até 36 meses a partir da sua solicitação.R: Para obter o seu voucher, basta clicar aqui Quais são os canais oficiais para o uso do meu voucher?R: Os vouchers deverão ser usados exclusivamente no site www.123milhas.com ou www.123milhas.com.br . Estes são os únicos canais oficiais da 123milhas para o uso dos vouchers.R: Após a solicitação, que pode ser feita aqui ,, você receberá seus vouchers em até 5 dias úteis pelo e-mail cadastrado do pagante.