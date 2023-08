Raposo Tavares terá ‘Pare e Siga’ em razão das obras de duplicação em São Roque

Além do desvio na rodovia, a concessionária informou que haverá intervenção no viário municipal; veja

Foto: CCR ViaOeste / Reprodução

A Raposo Tavares, no trecho da rodovia em São Roque, terá nesta quinta-feira (17) a operação ‘Pare e Siga’. A intervenção, segundo a CCR ViaOeste, é necessária para dar andamento as obras de duplicação da rodovia.





Além do desvio na rodovia, a concessionária informou que haverá intervenção no viário municipal de São Roque. A operação será realizada das 7h às 20h embaixo do viaduto, “para que a movimentação das vigas seja feita de forma a garantir a segurança aos motoristas e trabalhadores das obras”.





“Desde a última quarta-feira, 9, a CCR ViaOeste está fazendo a montagem de vigas localizadas no novo viaduto da rodovia, situado no km 60+000. Até hoje já foram lançadas 44 vigas, das 56 que serão içadas por meio de guindastes, com conclusão prevista para terminar nesta quinta-feira, dia 17/08/23”, informou.





Ainda de acordo com a CCR, durante todos os dias de operação do lançamento das vigas será realizado o desvio de tráfego em cima do viaduto existente. Desta forma não terá alteração no fluxo de veículos mantendo-se nos dois sentidos da rodovia.