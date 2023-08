Homem mata o próprio irmão com duas facadas no peito ‘por causa de drogas’

Um homem, de 33 anos, matou o próprio irmão com duas facadas no peito na noite dessa quarta-feira (16) na Rua dos Poemas, no Jardim Nova Vida, em Cotia. A vítima tinha 39 anos.





A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, já havia uma ambulância socorrendo a vítima, que já estava sem vida dentro de uma residência. O agressor havia fugido.





Ao adentrar a residência, os policiais constataram que a vítima estava caída na sala, apresentando perfurações no abdómen e tórax. Ao redor do corpo, havia sinais de luta devido à alguns objetos revirados e o vidro da porta quebrado.





Ao lado do corpo, os PMs encontraram uma faca com o cabo quebrado e ensanguentada, possivelmente a arma do crime.





Momentos após, os policiais tomaram conhecimento de que o autor do homicídio havia se apresentado espontaneamente na Delegacia de Cotia, onde o caso foi registrado.





O homem assumiu que matou o próprio irmão, alegando que desferiu duas facadas em seu peito por conta de “um desentendimento por causa de drogas”.





O autor estava com lesões no braço, devido à briga que teve com o irmão. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Cotia sob escolta da PM e será preso assim que tiver alta.