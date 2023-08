Pet Terapia: Projeto voluntário que auxilia atendidos da Apae Cotia precisa de apoio

Trabalho junto aos assistidos da instituição iniciou em março, mas precisa de ajuda para continuar e ser ampliado

Pet Terapia na Apae Cotia. Foto: Reprodução / Redes sociais

Por Neto Rossi





Desde março deste ano, a Apae de Cotia vem realizando um trabalho com Pet Terapia, que é desenvolvido pelo especialista em neurologia infantil, Lucas Berbert, pela veterinária Fernanda Almeida e pelo adestrador Edson Soares. E, claro, pelos cães Johny e Amora, ambos da raça Golden Retriever. Todos são voluntários da iniciativa.





Assim que a ideia foi apresentada para Silaine Cesilla (diretora do Núcleo Clínico da Apae Cotia) e para Yasmin Santos Amaral (diretora do Núcleo Social) logo foi acolhida e começou a ser desenvolvida na instituição.





Atualmente, são 150 atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo e no Serviço de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E, também, 42 crianças no Programa de Estimulação Precoce.





Projeto é desenvolvido desde março deste ano. Foto: Reprodução / Redes sociais



Segundo Dr. Lucas, a pet terapia tem como principal objetivo auxiliar na melhoria da saúde mental e física de pessoas com deficiência. “Nós atendemos crianças com múltiplas deficiências e temos que individualizar os atendimentos de cada uma. Temos crianças com deficiência visual, auditiva, com autismo e síndromes genéticas, além de pacientes também com paralisia cerebral”, explica.





PROJETO PRECISA DE APOIO





A pet terapia é desenvolvida na Apae Cotia toda semana, uma vez na parte da manhã e uma no período da tarde. No entanto, a ideia é aumentá-la, mas para isso o projeto precisa de apoio.





“Nós precisamos de ajuda para os custos com adestramento especifico que os cães necessitam. A ideia é converter também todo o valor de patrocínios e doações para a Apae de Cotia, que tem diversos projetos terapêuticos, especialmente o de terapia de intervenção precoce”, explica Lucas. “Temos poucos patrocinadores atualmente, e estamos com risco de deixar as crianças sem atendimento, por isso precisamos da ajuda de todos. A pet terapia é muito benéfica, mas a nossa maior preocupação é mesmo com as demais terapias”, complementa.





Johny e Amora, cães voluntários do projeto

O grupo voluntário ainda faz um pedido especial para o São Paulo Futebol Clube, que tem um centro de treinamento em Cotia:





Gostaríamos muito de ver os dogs com a camisa do São Paulo, ajudando as crianças com deficiência da nossa cidade. E olha que temos muitas que são fanáticas pelo São Paulo! Seria ótimo ver essa responsabilidade social do clube, que pode ajudar assim como outros interessados com abonos nos impostos através de renúncia fiscal





COMO AJUDAR





Somente podem doar e se beneficiar com a dedução empresas tributadas pelo Lucro Real. Microempresa e empresas do Lucro Presumido não podem abater doações de seus impostos.





Segue abaixo os dados da APAE Cotia:





Associação de Pais e Amigos do Excepcional - APAE Cotia - CNPJ 56.343.015/0001-07





Dados da Conta Corrente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes:

Banco do Brasil C/C 74031-4 / Agência: 916-4 / CNPJ: 13.540.277/0001-59