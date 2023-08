Humorista Paulo Bertolino é o convidado do Bom Papo e Cia desta sexta-feira (25)

No stand-up, Paulo já participou de shows com grandes nomes da atualidade, como Diogo Portugal, Victor Sarro e os 4 Amigos; podcast vai ao ar às 19h15 pelo Youtube; saiba mais

Humorista Paulo Bertolino. Foto: @thaysejpereira

Bom Papo e Cia chega a sua 41ª edição nesta sexta-feira (25). O podcast, apresentado pelos jornalistas Rudney Oliveira e Neto Rossi, recebe o humorista, ator e diretor teatral, Paulo Bertolino. O programa será transmitido ao vivo POR ESTE LINK a partir das 19h15.





Formado em Eletrônica e cursando o último semestre de Comércio Exterior, Paulo encontrou na comédia a alternativa no período da pandemia de Covid-19, quando todas as peças teatrais nas quais pertencia ao elenco foram canceladas.





No stand-up comedy, conta com uma bagagem em participações de shows com grandes nomes da atualidade, como Diogo Portugal, Victor Sarro, Marcus Cirillo e os 4 Amigos.





Atualmente, o ator apresenta dois shows de elenco: “Regra de 3” e “Um solo de dois”, além de seu show solo, intitulado “A última geração RAIZ”. Neste show, Paulo conta as histórias de sua infância e como foi ser criado por pais rígidos dos anos 90, mas deixando claro que se sente privilegiado por ser “da última década onde nasceram as crianças raízes”.





Vamos conhecê-lo melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15.