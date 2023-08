Ônibus perde o freio, atinge casa e deixa mais de 20 pessoas feridas em Barueri

Em depoimento, motorista relatou o problema que ocorreu para que o ônibus perdesse o freio; veja

Acidente com ônibus em Barueri. Foto: Reprodução / Redes sociais





Por Neto Rossi





Mais de 20 pessoas ficaram feridas após um ônibus bater em um muro de uma casa, no final da tarde desta terça-feira (29), na rua Capitão Salinas, cruzamento com a Rua Treze de Maio, em Barueri.





Todas as vítimas foram socorridas para diferentes unidades de saúde de Barueri, conforme a gravidade de cada caso. Não há informações sobre o estado de saúde delas. Não houve óbito. O local do acidente foi preservado para perícia.





O QUE DIZ O MOTORISTA





Em depoimento na delegacia, o motorista do ônibus relatou que o local é de difícil acesso, pois sempre existem veículos parados “indevidamente” do outro lado da rua. Desta forma, ele disse que é necessário ficar parado no trecho de declive acentuado aguardando as pessoas tirarem seus carros para então o ônibus passar.





Relatou ainda que o tempo de espera para as pessoas retirarem os carros é de até cinco minutos. Com isso, o problema acaba impactando no atraso das viagens.





Nesta terça, ao passar pelo trecho, o motorista disse que novamente se deparou com a mesma situação. Buzinou diversas vezes para os responsáveis retirarem seus veículos, mas como demorou mais do que o de costume, o painel do coletivo apresentou um alerta de escassez do ar do sistema de freio, pois o ônibus estava parado há muito tempo.





O ônibus então começou a perder o freio e a se movimentar na descida, pegando uma certa velocidade. Ele não conseguiu parar o ônibus, que acabou se colidindo com uma casa.





Por fim, o motorista relatou que no local não há uma fiscalização adequada para verificar a parada irregular de automóveis e que, cedo ou tarde, iria acontecer algo de grave naquela região.





Diante do depoimento do motorista, Cotia e Cia entrou em contato com a Prefeitura de Barueri, que enviou uma nota com informações do acidente, mas sem responder os questionamentos referentes à falta de fiscalização relatada pelo motorista.





Veja a nota na íntegra:





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 14H06 DO DIA 30/08/2023 COM A NOTA DA PREFEITURA DE BARUERI)