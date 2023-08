GCM prende suspeito após fuga e troca de tiros em Itapevi

Suspeito estava em um carro com placa adulterada; caso ocorreu na Chácara Vitápolis, na tarde desta terça-feira (29); veja a reportagem

Foto: Sidnei Lopes / PMI

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi prendeu um suspeito que estava em um veículo com placa adulterada. A ocorrência foi marcada por fuga e troca de tiros. Uma arma calibre 38 com numeração raspada, que estava com o suspeito, também foi apreendida. O caso ocorreu na Chácara Vitápolis, na tarde desta terça-feira (29).





A GCM fazia um patrulhamento de rotina nas proximidades quando os agentes foram informados pela população sobre um veículo suspeito. Ao consultarem no sistema, os guardas estranharam o fato da placa do veículo - um Volkswagen Voyage branco ano 2017 - apresentar identificação de um modelo Ford Fiesta prata 1.6, ano 2012.





Diante dos dados divergentes, os agentes realizaram a abordagem. Foi quando o condutor fugiu. Após perseguição com troca de tiros, os GCMs conseguiram interceptar o carro e deter o suspeito.





A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Itapevi. A área onde o carro foi interceptado foi isolada para perícia técnica da Polícia Civil.