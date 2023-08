Caucaia do Alto ganhará novos espaços comerciais

Serão mais 19 lojas, com isso Galeria Safra passará a ter 39 opções de compras para você.

Foto divulgação

Quem empreende na região já percebeu que Caucaia do Alto cresceu muito nos últimos anos. O distrito conta com cerca de 80 mil habitantes, segundo a última estimativa da Prefeitura de Cotia.

E, para atender esse público, a Galeria Safra promoverá uma expansão e passará das atuais 20 lojas para 39 em outubro.

Há mais de 5 anos no centro de Caucaia do Alto, a Galeria Safra inovou a forma de comprar na região, com lojas de diversos setores, como moda, perfumaria, assistência técnica e até mesmo um correspondente bancário.

Com mais espaços comerciais, quem busca iniciar ou expandir seus negócios conta com uma infraestrutura completa de wi-fi, limpeza, elétrica, isso sem contar com o design impecável que em Caucaia do Alto só a Galeria Safra tem.

Há opções de locação de apenas uma loja, ou mesmo locar mais de uma para tornar acomodar melhor o seu negócio.

Interessou? Siga a Galeria Safra no Instagram e/ou entre em contato pelo WhatsApp 1199111-7986.