‘Necroturismo’: Empresa divulga personalidades que estão enterradas em Cotia

Nomes vão desde padre milagreiro a sequestrador da filha de Silvio Santos; confira

Cemitério Jd das Flores, em Cotia. Foto: Reprodução / Google imagens

O Grupo Colina dos Ipês, empresa responsável pela administração e gestão dos cemitérios de Cotia, divulgou o nome de cinco personalidades que estão enterradas na cidade.





O intuito da empresa, além de revelar a história e cultura de Cotia através da arte e arquitetura presentes em tumbas e mausoléus, é mostrar que estão enterrados no município corpos de pessoas que fizeram parte da história da cidade até artistas conhecidos em todo o Brasil.





O Grupo Colina ressalta, ainda, que “há uma questão social importante quando falamos de cemitérios, já que os túmulos de figuras notáveis e personalidades contam com estátuas, ornamentos e mais detalhes do que os de pessoas comuns, sendo por isso mais visitados”.





Desta forma, a empresa divulgou cinco sepulturas para visitar em Cotia, “parada oficial para quem faz necroturismo ou turismo em cemitérios”.





CONHEÇA AS 5 PERSONALIDADES ENTERRADAS EM COTIA





1 - Theodomiro de Castro Barbosa, conhecido como seu Nhô Nhô





Ilustre cidadão da cidade de Cotia, seu Nhô Nhô, nasceu em 1894 e morreu em 1983, tendo exercido durante a sua vida várias profissões, como coveiro, doceiro, comerciante, Juiz de Paz, curandeiro e também músico e compositor. Theodomiro foi parceiro musical do pai de Hebe Camargo, Fêgo Camargo e recebia sempre o amigo em casa para compor valsinhas e conversar sobre música. O homem também era conhecido por seus dotes para consertar veículos e equipamentos eletrônicos. Reza a lenda que certa vez um caminhão havia quebrado em frente à Igreja Matriz e ninguém conseguia tirá-lo do lugar, seu Nhô Nhô aconselhou o mecânico a colocar água no carburador e então o veículo voltou a funcionar, como que por milagre.





Seu Nhô Nhô. Foto: Jornal Cotia Agora





2 - Padre Manoel das Dores Rocha, Milagreiro do Cemitério Velho de Cotia





O religioso que nasceu em 1830 sempre foi muito querido pelos moradores da então Vila de Cotia, sendo ele o pároco oficial até sua morte em 1892. No dia 8 de setembro de 1884, ele consagrou a paróquia ao Sagrado Coração de Jesus. O Padre Manoel é uma das figuras homenageadas na bandeira da cidade por meio das estrelas de prata, o símbolo máximo de Cotia também carrega outras representações religiosas, como a coroa de Nossa Senhora de Monte serrate, padroeira local. Enterrado no Cemitério Velho de Cotia, o padre é considerado milagreiro e por ter atendido diferentes pedidos, seu túmulo é visitado até hoje por muitos devotos.





3 - Benedito Pereira de Castro, Seu Dito da Congada





Grande líder local, Seu Dito da Congada está enterrado no Cemitério Velho de Cotia. Ele era uma das pessoas mais populares da cidade por sua representação da cultura negra através da Celebração da Congada, tradicional festa que começou como uma comemoração em homenagem ao fim da escravidão no Brasil. A mãe de Benedito foi a precursora dos festejos de Congada em São Luiz do Paraitinga. Em Cotia, a festa que começou em 1951 acontece até os dias atuais, sendo considerada um patrimônio histórico da cidade.





Seu Dito da Congada. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

4 - Fernando Dutra Pinto, o sequestrador de Patrícia Abravanel, filha do apresentador e empresário Silvio Santos





Pouca gente sabe, mas um dos criminosos mais famosos do Brasil está enterrado em Cotia. Fernando Dutra Pinto foi o mentor do sequestro de uma das filhas do apresentador Silvio Santos, crime que parou o país no começo dos anos 2000 e teve um desfecho surpreendente. Depois que a vítima havia sido libertada do cativeiro por meio do pagamento do resgate, o criminoso invadiu a residência da família Abravanel e manteve Silvio Santos refém durante horas. Posteriormente, em uma negociação que envolveu até o governador de São Paulo à época, Geraldo Alckmin, o rapaz se entregou. Fernando morreu na cadeia, em janeiro de 2002, por conta de uma infecção generalizada que foi provocada por um ferimento nas costas, seu corpo está até hoje sepultado no Cemitério Jardim da Flores, em um discreto jazigo.





Fernando Dutra Pinto, sequestrador da filha de Silvio Santos. Foto: Arquivos

5 - Cantor Mário Sérgio, vocalista do Grupo Fundo de Quintal





Enterrado no Cemitério Jardim das Flores, no ano de 2016, o vocalista do tradicional grupo de samba, Fundo de Quintal, Mário Sérgio, morreu no Rio de Janeiro, mas foi trazido para Cotia, em São Paulo. O músico estava internado em um hospital carioca para tratar um linfoma, um tipo de câncer linfático. Compositor, cantor e cavaquinista, Mário Sérgio era um dos principais autores das músicas do grupo no qual gravou 11 discos, entre suas composições, sucessos como, "Além dos Sonhos da Ilusão", "Brasil Nagô", "Menina da Colina" e "Ira de Hortelã".





Mário Sérgio, do Fundo de Quintal. Foto: Reprodução