Homem furta TV, Ypióca, cerveja e R$10 de bar em Cotia e acaba preso

GCM flagrou o homem saindo do bar pela porta de aço

Foto: Reprodução / GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (31), um homem de 31 anos que havia furtado um bar localizado na Avenida Professor Manoel José Pedroso, região central da cidade.





Com ele, os guardas apreenderam um aparelho de televisão de 32 polegadas, três garrafas de Ypióca, uma caixa de cerveja, três rádios e R$ 10 em moedas. Toda mercadoria foi avaliada em R$1.018,00. O homem já tinha diversas passagens por furtos.





A GCM, ao passar pelo local, viu o homem com a metade do corpo para dentro do estabelecimento comercial. Os itens furtados estavam na calçada. A proprietária do bar compareceu à delegacia e teve suas mercadorias devolvidas.





O homem assumiu o furto e disse que era usuário de crack. Ele deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.