Caminhoneiro vítima de sequestro é libertado de cativeiro em Ibiúna

GCM conseguiu ainda recuperar o caminhão roubado e prender dois criminosos

Foto: Prefeitura de Ibiúna / Reprodução

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibiúna libertou um motorista de caminhão que foi sequestrado em Mairiporã e colocado em cativeiro na cidade. A GCM conseguiu ainda recuperar o caminhão roubado e prender dois homens que assumiram a autoria do crime.





A denúncia, feita via Central de Comunicação (Cecom), dizia que um Rodotrem Mercedes de cor preta e um VW Gol de cor verde, em atitude suspeita, estavam bloqueando a passagem de uma via no Bairro Rogérios.





Uma viatura se deslocou até o local e conseguiu apreender o veículo roubado e posteriormente libertar o caminhoneiro.





CONTEXTO DO CASO





Segundo testemunhas, os ocupantes do carro e do caminhão se evadiram para a mata com a chegada das viaturas da GCM.





Após os guardas civis realizarem uma busca pelas imediações, eles se depararam com um veículo HB20, de cor prata, e abordaram o condutor, que contou que trabalhava como Uber e havia sido chamado para buscar, possivelmente, as pessoas que estariam envolvidas no crime.





Diante dos fatos, foi feito contato com a Delegacia de Polícia, onde acionaram o serviço de guincho para a carreta e o veículo que estavam no local.





Em deslocamento sentido centro, a caminho da delegacia, a GCM se deparou com dois indivíduos que, ao avistarem o HB20, que estava na frente da viatura, deram sinal de parada. Porém, ao perceber a GCM, tentaram recuar e disfarçar.





A GCM abordou os dois indivíduos, que acabaram assumindo a autoria do roubo da carreta. Segundo os guardas, eles renderam a vítima e a conduziram até Ibiúna, onde estava escondida sob ameaça de outro comparsa na Rodovia Bunjiro Nakao.





Ao deterem os indivíduos, os guardas seguiram para onde poderia estar a vítima e acabaram encontrando o motorista. Os envolvidos e os veículos foram conduzidos para Delegacia, onde foi ratificado pela autoridade policial prisão em flagrante e tomada as devidas providências.