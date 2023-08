Mulher é presa por racismo ao registrar ocorrência na Delegacia de Cotia

Segundo a Polícia Civil, agressora chamou atendente de ‘macaca e neguinha’

Caso ocorreu dentro da Delegacia de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Uma mulher, de 41 anos, foi presa em flagrante na tarde dessa quarta-feira (16) por chamar uma atendente da Delegacia de Cotia de ‘neguinha e macaca’. Ela tinha ido à delegacia para fazer uma representação criminal. A mulher passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (17).





De acordo com a Polícia Civil, a mulher desacatou a primeira funcionária que a atendeu, gritando e falando com desprezo contra a servidora.





Ao iniciar a segunda parte do atendimento, ainda de acordo com a polícia, a mulher chamou uma outra atendente de ‘neguinha e macaca’, além de ter a ameaçado. Diante do ocorrido, a polícia deu voz de prisão contra a agressora.





O caso foi registrado como injúria racial, ameaça e desacato.