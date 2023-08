GCM prende criminosos após roubo a loja de roupas no Pq Turiguara, em Cotia

Grupo roubou bonés, chinelos e até pares de meia; crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (16)

Foto: Google Imagens

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu em flagrante na noite dessa quarta-feira (16) quatro criminosos que tinham acabado de roubar uma loja de roupas no Parque Turiguara, em Cotia.





Foram roubados do estabelecimento: 44 bonés, 14 chinelos, 111 camisetas, 21 calças jeans, 34 bermudas, 11 blusas de moletom, 8 óculos de sol e 8 pares de meia. As mercadorias somam R$35,6 mil.





O proprietário da loja disse em depoimento na delegacia que estava de moto acompanhando a fuga da Fiorino, onde os criminosos estavam. Relatou ele que passou pelo veículo e seguiu até o km 25 da rodovia Raposo Tavares, onde avistou uma viatura da GCM e informou sobre o roubo.





Os criminosos passaram com a Fiorino em frente a guarnição e os guardas passaram a segui-los até alcançá-los no km 24. Dois bandidos estavam na parte da frente e os outros dois no furgão. Um deles portava uma arma de fogo, usada no assalto.





Os 4 foram encaminhados para a delegacia e seguem presos. A mercadoria foi devolvida ao proprietário da loja. O caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial na Delegacia de Cotia.