Líder do PCC é preso em Cotia durante operação contra roubo de carga

Outros dois homens também foram detidos; foram cumpridos mandados em Cotia e em São Roque

Policiais civis prenderam na quinta-feira (17) um homem de 30 anos apontado como um dos líderes da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) durante uma operação de combate a quadrilhas especializadas em roubo de carga, de veículo e tráfico de drogas.Os mandados de busca e apreensão e prisão temporária foram cumpridos em endereços de Cotia e em São Roque. Outros dois homens, de 22 e 28 anos, também foram presos.Na residência do mais velho, foram apreendidas 629 porções de cocaína, R$ 1.037 em espécie, cadernos com contabilidades do tráfico de drogas, um revólver calibre .38 com numeração raspada e um veículo. Ele possui condenação por roubo e tráfico de drogas e, segundo a investigação, é um dos líderes de uma organização criminosa.Já em outro endereço, em São Roque, foram detidos outros dois homens, de 22 e 28 anos. Ambos foram presos em flagrante por porte de arma, sendo o mais novo ainda procurado pela Justiça devido um mandado de prisão temporária. Lá, os policiais encontraram um revólver 6mm, uma pistola .380, além de um carregador e 29 projéteis de arma, cinco celulares, uma capa de colete e um simulacro de fuzil.Nos outros três endereços, em Cotia, foram apreendidas 16 porções de maconha, 28 pedras de crack, além de cerca de 1,4 mil bebidas alcoólicas, uma máquina caça-níquel, instrumentos para preparar a droga, documentos e celulares. O caso foi apresentado na delegacia de Cotia e as diligências continuam para identificar e localizar os outros integrantes da organização.