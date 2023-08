Novo radar de fiscalização de caminhões começa a operar em estrada de Cotia

A fiscalização foi implantada pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

Começou a operar nesta segunda-feira (21) um novo radar de fiscalização de caminhões na altura do número 740 da Estrada Velha de Cotia, próximo à unidade do Assaí, no Jardim Torino.





A fiscalização foi implantada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram).





A placa que indicava ‘restrição de caminhões acima de 10 toneladas’ foi substituída por ‘proibido caminhões acima de 2 eixos’ na mesma via” diz nota da Setram.