Cotia celebra 310 anos da Paróquia Nossa Sra. do Monte Serrate com memorial da igreja

Além da confraternização tradicional, com quermesses, missas e procissão, este ano será marcado por uma novidade que foi revelada em primeira mão no podcast Bom Papo e Cia pelo padre Mauro Ferreira

Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate de Cotia. Foto: Vagner Santos

A Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate de Cotia está completando 310 anos. A data foi relembrada e comentada pelo padre Mauro Ferreira durante o podcast Bom Papo e Cia da última sexta-feira (18) – veja abaixo.





A programação começou neste domingo (20), com uma ação social dos 310 anos de solidariedade. Mas o evento se estenderá durante as primeiras semanas de setembro, com apresentação de coral, exposição cultural, carreata, shows, quermesses e muito mais!





No dia 8 de setembro, quando é comemorado o Dia Municipal de Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira de Cotia, terão missas e procissão.





Durante o bate papo no podcast, padre Mauro também revelou algo inédito que terá neste ano: um memorial da igreja da Matriz, com exposição de materiais usados durante a construção do templo religioso assim como esplendores das imagens dos santos que estão guardados. A exposição foi batizada de ‘310 anos de fé’.





Confira no vídeo abaixo todos os detalhes do evento de 310 anos da paróquia: