Cotia abre processo seletivo para 9 áreas profissionais; salários chegam a R$ 3,5 mil

Vagas são para oficial técnico administrativo, atendente, motorista de veículos leves e pesados, entre outras; veja como se inscrever

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia abriu um processo seletivo por tempo determinado com 85 vagas (13 imediatas e 72 reservas) para nove áreas profissionais. As inscrições serão recebidas a partir das 8h deste sábado (26) até às 17h do dia 31/08. Os salários chegam a R$3,5 mil.





(leia aqui o edital na íntegra). As vagas são para: assistente de almoxarifado, assistente de arquivo, assistente de licitações e contratos, assistente de patrimônio, comprador, oficial técnico administrativo, atendente, agente técnico fiscal, motorista de veículos leves e pesados. A carga horária é de 40 horas semanais





De acordo com o edital, a contratação será efetuada em caráter temporário, por um prazo máximo de até 12 meses. Estão impedidos de participar do processo seletivo os candidatos já detentores de cargo, emprego ou função pública.