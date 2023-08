Após assaltar motorista de ônibus, ladrão tenta roubar mercado e é preso

Motorista deu de cara com o criminoso dentro da delegacia, pouco tempo depois de ter sido assaltado

Ladrão foi preso pela GCM de Cotia. Foto: Vagner Santos

Um ladrão, de 31 anos, foi preso no sábado (5) após tentar assaltar com uma faca o supermercado Dia, em Cotia. Um funcionário da unidade reagiu e ele fugiu do local. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e o encontrou pela região.





Em revista pessoal, o ladrão confessou que tinha tentado roubar o mercado. Com ele, a GCM encontrou ainda um aparelho celular, mas ele negou que teria sido produto de roubo.





Ao ser encaminhado para a delegacia, um motorista de ônibus que estava registrando um boletim de ocorrência o reconheceu como sendo autor do roubo de seu celular pouco tempo antes. O bandido utilizou a mesma faca no crime.





R.G.T.M foi indiciado nesta segunda-feira (7) e aguardará na cadeia decisão do judiciário.