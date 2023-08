Cotia abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos; vagas são limitadas

Ação acontecerá neste final de semana; saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

O Setor de Zoonoses de Cotia abriu inscrições para a castração gratuita de cães e gatos. A ação será realizada neste final de semana (5 e 6 de agosto) na E.M. Malvina de Castro (R. Coleirinha, 394 – Jardim Rosemary).





A castração ocorre a partir das 8h para gatos, das 10h para cães fêmeas e das 11h30 para cães machos.





No link abaixo você encontra as opções para levar seu pet no sábado (5/08) ou no domingo (6/08).





Selecione o dia desejado, escolha entre castração de cães machos, cães fêmeas ou gatos. As vagas são limitadas e, ao atingir o número máximo, não será possível se inscrever.





É importante ressaltar que só devem se inscrever pessoas que têm certeza quanto ao comparecimento no dia da castração, evitando assim, uma alta taxa de abstenção.





Clique AQUI para fazer a inscrição para a Castração de Cães e Gatos, no Jardim Rosemary. As vagas são limitadas. para fazer a inscrição para a Castração de Cães e Gatos, no Jardim Rosemary. As vagas são limitadas.