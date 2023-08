PM é preso suspeito de tráfico de drogas em SP

Soldado de 37 anos era motorista do comandante do 13º Batalhão da PM, do centro da capital paulista

Um soldado do batalhão da PM responsável pela região da Cracolândia, em São Paulo, foi preso por tráfico e associação ao tráfico. Policiais da Rota receberam uma denúncia de drogas escondidas em uma oficina mecânica. Cães farejadores acharam maconha em dois veículos. O responsável pela oficina também foi preso.





Quatro tabletes da droga estavam escondidos no carro do policial militar. No momento da operação, ele passou no local em uma viatura da PM. Em seguida, acabou preso em flagrante pela corregedoria. Na mochila do PM, havia mil e quinhentos euros e cerca de R$ 600.





Com o soldado, também foram encontrados dois celulares, apreendidos para serem periciados.





As prisões do PM e do dono da oficina foram convertidas para preventivas, ou seja, por tempo indeterminado, no dia 18, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Ambos foram indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.





Por ser policial, o soldado segue detido no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte paulistana.