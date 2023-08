Cotia entrega óculos ‘falantes’ com inteligência artificial para alunos com deficiência visual

Tecnologia foi criada em Israel em 2015 e é capaz de transformar textos de livros ou de qualquer superfície em voz alta e sem necessitar de conexão à internet; saiba mais

Foto: Vagner Santos

A Prefeitura de Cotia entregou nesta terça-feira (22) um leitor óptico com tecnologia de inteligência artificial para um grupo de 14 crianças e jovens que tem deficiência visual. O equipamento permite fazer a leitura de textos, reconhece rostos, cores e milhares de produtos.





Esses alunos receberam um kit contendo um dispositivo de leitura e reconhecimento, óculos, presilhas, fonte e cabo para carregamento, necessaire e um cordão de segurança.





O dispositivo também poderá ser acoplado no próprio óculos de grau já usado por jovens com baixa visão.





O equipamento garante mais autonomia, socialização, independência, segurança e outros benefícios para quem convive com baixa visão ou cegueira.





Os aparelhos foram entregues por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia em parceria com o Fundo Social, que batizou o programa de ‘Quebrando Barreiras’.





“É um programa que vem de encontro com as necessidades destas pessoas no dia a dia. Elas vão poder ler, identificar pessoas próximas e terem autonomia e segurança em suas rotinas”, disse o prefeito Rogério Franco.





O dispositivo com inteligência artificial se chama Orcam MyEye. Ele pesa apenas 22 gramas, é do tamanho de um dedo e se conecta a todo tipo de armação de óculos. A tecnologia foi criada em Israel em 2015 e é capaz de transformar textos de livros ou de qualquer superfície, como um cardápio, em voz alta e sem necessitar de conexão à internet.





Ao receber o equipamento, Lilian Q. Marques, mãe de Maria Eduarda, de 13 anos, não escondeu a emoção ao lado da filha. “Ela [filha] é cega e estava muito ansiosa desde que soube do programa, ela foi pesquisar na internet para saber como era o aparelho”, disse.





A presidente do Fundo Social, Mara Franco, também falou sobre o programa. “Este programa abre as portas do mundo para estas crianças. E o diferencial é que o aparelho está sendo doado. Muitas cidades adquirem e deixam para uso na escola, mas a gente quer a inclusão na escola, nas casas, nos passeios”, destacou.





Quebrando Barreiras





O programa visa proporcionar maior autonomia, dignidade e independência na vida diária de crianças e adolescentes com deficiência visual. Contempla jovens com até 18 anos de idade. É preciso ser morador de Cotia, ter Número de Inscrição Social (NIS), declaração escolar, ficha de anamnese social, ter laudo CID H54, entre outros. Informações pelo CRAS CREAS On-Line Whatsapp 11 9 6300-7500.