Criminosos com fuzis rendem idosa e criança durante roubo a residência em Cotia

Assalto durou cerca de uma hora e meia

Crime foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Cotia e Cia / Arquivos

Uma quadrilha formada por pelo menos sete criminosos invadiu uma residência no bairro da Roselândia, em Cotia, fez a moradora de 63 anos refém e roubou R$ 5 mil. O crime aconteceu no final da tarde de segunda-feira (7). Até o momento, ninguém foi preso.





Em depoimento na delegacia, a vítima relatou que estava em sua casa quando pelo menos sete criminosos encapuzados a invadiram. Ela contou que eles estavam fortemente armados com fuzis e pistolas. A idosa foi levada até um dos quartos da residência, onde ficou rendida por cerca de uma hora e meia.





Em determinado momento, a vítima disse que sua neta, de apenas 11 anos, chegou em casa e também foi rendida pelo bando. Ela relatou que a menina começou a gritar por socorro, fazendo com que os criminosos fugissem do local com receio de alarmar a vizinhança.





À polícia, a vítima contou que acredita que eles invadiram a sua casa pela mata que tem nos fundos do condomínio e por lá também tenham fugido.





O crime é investigado pela Polícia Civil de Cotia.