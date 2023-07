Cotia está entre as 14 cidades mais violentas do estado de SP, aponta estudo

Dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Cotia registrou 52% de mortes a mais do que a média estadual; veja as demais cidades da região

Dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foto: Agência Brasil

Cotia, com 12,8 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes, ficou entre as 14 cidades mais violentas do estado de São Paulo em 2022. Os dados foram divulgados este mês pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A média estadual foi de 8,4 mortes, ou seja, Cotia registrou 52% a mais do que a média estadual.





Segundo estatísticas oficiais compiladas por pesquisadores do Fórum, Caraguatatuba tem taxa de homicídios cerca de três vezes maior que a média. Com 26,7 casos para cada 100 mil habitantes, a cidade no litoral norte registrou a maior taxa de homicídios do Estado no último ano.





O levantamento leva em conta apenas municípios com mais de 100 mil habitantes, ou seja, o total de 78 cidades.





Na região, Embu das Artes aparece em 5º lugar no ranking, com 18,3 mortes; Itapecerica da Serra em 6º, com 17 mortes; depois, vem Cotia, em 14º, com 12,8 mortes, e em 27º Carapicuíba, com 9,6 mortes.





Ainda segundo o Fórum, na 34ª colocação do ranking aparece Itapevi, com 8,6 mortes; Santana de Parnaíba em 35º, com 8,4 mortes; Taboão da Serra (36º), com 8 mortes; Jandira (43º) com 7,6 mortes; Barueri (53º) com 6 mortes e, por último, Osasco, com 5,9 mortes ocupando a 55ª colocação.