Visitamos o Burger King que ‘virou’ casa da Barbie; veja o que você vai encontrar

Além de mergulhar no universo cor-de-rosa da boneca mais famosa do mundo, ainda experimentamos o Combo da Barbie; confira o tour do C&C em SP

Buger KIig que virou casa da Barbie em SP. Foto: Cotia e Cia

Uma unidade do Burger King em São Paulo se transformou na casa da Barbie. Na noite desta terça-feira (18), o Cotia e Cia visitou o restaurante localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.





A campanha comemora o lançamento do live-action da boneca, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (20).





Veja no vídeo abaixo tudo o que nós encontramos no restaurante do BK mergulhado no cor-de-rosa da boneca mais famosa do mundo – e também a nossa análise sobre o Combo da Barbie.