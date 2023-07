Cotia está no Mapa do Turismo Brasileiro; veja o que a cidade oferece

O reconhecimento é dado pelo 2º ano consecutivo; cidade aparece na região turística ‘Mananciais, Aventura, Artes e Negócios’; saiba mais

Templo Zu Lai, em Cotia. Foto: Reprodução





O município de Cotia acaba de receber a certificação que reconhece a cidade como integrante do Mapa do Turismo Brasileiro. O reconhecimento é dado pelo segundo ano consecutivo. Cotia faz parte da plataforma interativa do Ministério do Turismo - órgão responsável pela certificação. No Mapa, Cotia aparece na região turística ‘Mananciais, Aventura, Artes e Negócios’





O Mapa do Turismo Brasileiro reúne municípios “com real vocação turística” ou que sejam “impactados pelo setor de viagens e de serviços”.





“Cotia tem se destacado regionalmente com ações que fomentam a atividade turística, tais como o lançamento do Portal do Turismo (https://turismo.cotia.sp.gov.br), que reúne as principais informações sobre os atrativos turísticos da cidade, a criação da SECONTUR - Semana de Conscientização do Turismo que ocorre no mês de setembro por conta da passagem do Dia Mundial do Turismo [27/09] e a participação em diversas feiras e eventos em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo a fim de promover o turismo municipal”, destacou a Prefeitura, em nota.





Para o secretário de Turismo de Cotia, Nelson Broering, estar no Mapa do Turismo Brasileiro é uma forma de reconhecimento “de todo o trabalho realizado”. Ele explicou que a homologação se deu após o cumprimento de uma série de processos e apresentação documental que comprovam que o município atende aos requisitos para constar no Mapa.





“Cotia sempre teve grande vocação turística, com um excelente serviço e muito empenho de todos os empresários ligados ao setor”, disse.





O QUE COTIA OFERECE





A prefeitura ressaltou que Cotia destaca-se na região pela “vasta área verde e riqueza natural em seu território”. “Além disso, reúne opções de lazer como: parque aquático, Centro Municipal de Campismo, parque de diversões, Parque Teresa Maia, Igreja Matriz, Templo Zu Lai, Sítio do Mandú, Kartódromo Internacional Granja Viana, Carmelo do Imaculado Coração de Maria, Templo Budista Tibetano Odsal Ling, Arautos do Evangelho, dezenas de pesqueiros e fazendinhas, além do roteiro gastronômicos da região da Granja Viana e muito mais”, disse.