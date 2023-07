Turismo rural e roteiro de vinhos em São Roque atraem 600 mil pessoas por ano

Com ótimo clima serrano e boa infraestrutura hoteleira, além de diversificada gastronomia, a cidade vem se evidenciando na atividade turística

São Roque se destaca por receber mais de 600 mil visitantes por ano. Foto: Governo de SP

A estância turística de São Roque é um destino do Turismo Rural que se destaca por receber mais de 600 mil visitantes por ano. Com ótimo clima serrano e boa infraestrutura hoteleira, além de diversificada gastronomia, a cidade vem se evidenciando na atividade turística.





Devido à sua proximidade com a Capital, 67 km, e servido por duas Rodovias – Raposo Tavares e Castello Branco, inúmeros paulistanos sentem-se atraídos por este destino de 79 mil habitantes que fica lotado, em especial, nos fins de semana, e um dos destacados atrativos é o Roteiro do Vinho.





A oportunidade de vivenciar essa história e toda a tradição de perto é através das adegas, vinícolas, restaurantes, hotéis, pousadas e centros de lazer e entretenimento, em meio à natureza abundante da Mata Atlântica preservada.





Este roteiro é formado pela Estrada do Vinho, Estrada dos Venâncios e Rodovia Quintino de Lima.





A tendência das 15 vinícolas locais é aumentar a produção de vinhos finos. Este destino orgulha-se em mostrar ao visitante a importância do enoturismo, um segmento da atividade turística que se baseia na viagem motivada pela apreciação do sabor e aroma dos vinhos e das tradições e cultura das localidades que produzem esta bebida.





“Os turistas também podem participar das vindimas (colheita da uva), além de vivenciar a cultura e os costumes locais que, no caso de São Roque, tiveram início por portugueses e italianos. Vale ressaltar que nem só de vinho e suco de uva vive esta estância. Também é conhecida como a terra da alcachofra e todos os anos há uma grande exposição para mostrar as iguarias que tem como base, esta flor comestível chamada alcachofra. Em todos os anos acontece a famosa Expo São Roque, nos meses de outubro e novembro, que une vinho e alcachofra”, revela o Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.





E muito além dessas iguarias, o turista pode conhecer os seguintes atrativos: Morro do Cruzeiro (no local está localizada uma Cruz e a imagem do padroeiro da cidade, São Roque); Casa Grande e Capela de Santo Antônio (construídas em 1681, foram tombadas pelo IPHAN em 1947 e já pertenceram ao escritor Mário de Andrade); Mata da Câmara (maior reserva ecológica da região, é reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, numa área verde de 54 alqueires de Mata Atlântica) e moderno Ski Mountain Park, um parque de esqui artificial considerado um dos mais importantes centros de entretenimento de montanha artificial da América Latina.





No total, o DADETUR (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (SETUR/SP) repassou neste ano de 2023, o valor de R$ 539.004,06 para obras turísticas em andamento no município de São Roque.