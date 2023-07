Prefeitura de Itapevi oferece mais de 600 vagas de emprego a partir desta segunda (24)

São 100 vagas para auxiliar de logística, 87 para eletricista de instalações e outras 80 para auxiliar de linha de produção e carpinteiro; veja as demais oportunidades

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi oferece, a partir desta segunda-feira (24), 618 vagas de emprego no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). São oportunidades em diversas áreas de atuação, através de uma intermediação feita pela Administração municipal junto às empresas da região que possuem posições em aberto.





O candidato deve comparecer ao PAT, localizado dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), com um documento original com foto e o CPF. No local, o candidato obtém informações sobre salário, jornada de trabalho, localização da vaga e benefícios.





Excepcionalmente nesta segunda-feira (24), o Resolve Fácil iniciará o expediente às 11h, em razão do jogo da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo 2023. A partir da terça-feira (25), o horário de funcionamento volta a ser das 8h às 17h.





Para concorrer às vagas, é necessário ter cursado, no mínimo, o ensino fundamental ou concluído o ensino médio. Também podem se candidatar para algumas das chances as Pessoas com Deficiência (PCD’s) para valorizar a inclusão. O encaminhamento é realizado pelo próprio sistema, baseado no perfil profissional de cada pessoa.





Algumas vagas também podem ser consultadas através do aplicativo “Sine Fácil”, que pode ser baixado nos sistemas Android e iOS. Em caso de dúvidas, ligue para (11) 4143-9200.





Funções oferecidas





Das oportunidades disponíveis, 100 vagas são para auxiliar de logística, 87 para eletricista de instalações e outras 80 para auxiliar de linha de produção e carpinteiro. Confira todas as opções abertas para se candidaturas:





– Ajudante de cozinha





– Ajudante de obras





– Almoxarife





– Armador de ferros





– Auxiliar de estoque





– Auxiliar de limpeza





– Auxiliar de linha de Produção





– Auxiliar de logística





– Auxiliar de Manutenção Predial





– Oficial de Manutenção





– Auxiliar de Operação





– Auxiliar Financeiro





– Borracheiro





– Carpinteiro





– Conferente de logística





– Chefe de serviço de limpeza





– Eletricista de instalações





– Frentista





– Lubrificador de máquinas





– Mecânico de refrigeração





– Montador final





– Motorista de caminhão





– Motorista entregador





– Motorista carreteiro





– Operador de torno com comando numérico





– Pedreiro





– Professor de inglês





– Recepcionista