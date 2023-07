São Roque está entre as 6 cidades com maior número de quilombolas do estado de SP

Dados foram divulgados nesta quinta-feira (27) pelo IBGE; veja as demais cidades do estado e os números no Brasil

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (27), os primeiros números do Censo 2022 sobre a população quilombola no Brasil. São Roque é a 6ª cidade do estado de São Paulo com maior número de habitantes que se consideram quilombolas.





De acordo com as informações, são 532 pessoas que vivem no Quilombo do Carmo. Levando em consideração que a cidade tem 79.484 habitantes, conforme o Censo 2022, o número de quilombolas no município corresponde a 0,67% da população.





De acordo a ONG Sociedade Movimento dos Focolari, que realiza ações de caráter educacional, cultural e de assistência social, o local chegou a ter 220 famílias e aproximadamente 950 habitantes.





O Quilombo do Carmo foi certificado como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares em 2007, após um processo que começou em 1999.





Ainda na região, além de São Roque, a única cidade em que há moradores quilombolas é Osasco. Segundo o Censo, 20 moradores do município se declararam quilombolas.





Confira abaixo as 10 maiores cidades com quilombolas no estado de SP:





1º: Eldorado - 2245





2º: Iporanga - 1424





3: Ubatuba - 1371





4º: Barra do Turvo - 1219





5º: São Paulo - 744





6º: São Roque - 532





7º: Cananéia - 501





8º: Iguape - 379





9º: Itapeva - 357





10º: Itaoca – 302





NO BRASIL





O Censo Demográfico 2022 mostrou que a população quilombola residente no Brasil é de 1.327.802 pessoas, correspondendo a 0,65% da população. Há 1.696 municípios com população quilombola e 473.970 domicílios particulares permanentes com moradores quilombolas.





A região que concentra a maior quantidade é o Nordeste, com 905.415 quilombolas, correspondendo a 68,2% da população quilombola, seguida do Sudeste com 182.305 pessoas e o Norte com 166.069 pessoas, ambas contabilizando 26,24% da população quilombola. Com 5,57% da população quilombola, as regiões Centro-Oeste e Sul têm 44.957 e 29.056 pessoas, respectivamente.





A Bahia é o estado com maior quantitativo de população quilombola – 397.059 pessoas –,o que corresponde a 29,90% da população quilombola recenseada. Em seguida vem o Maranhão, com 269.074 pessoas, o que corresponde a 20,26% da população quilombola recenseada. Somando a população quilombola da Bahia e do Maranhão, tem-se 50,17% da população quilombola concentrada nesses dois estados. Roraima e Acre não têm presença quilombola.





Dos 5.568 municípios brasileiros, 1.696 tinham moradores quilombolas. Senhor do Bonfim (BA) destaca-se por ser o município com a maior quantidade absoluta de pessoas quilombolas, com 15.999, seguido de Salvador, com 15.897, Alcântara (MA) com 15.616 e de Januária (MG) com 15 mil pessoas.





*Com informações do G1 e Agência Brasil