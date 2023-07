Religiões de matriz africana ganham data comemorativa em Cotia

Decreto foi publicado pela prefeita em exercício, Ângela Maluf; saiba mais

Foto: Agência Brasil

A prefeita de Cotia em exercício, Ângela Maluf, instituiu no calendário oficial do município o ‘Dia Municipal das Religiões de Matriz Africana’. A data será comemorada, anualmente, em 21 de março.





A norma destaca quatro pontos como finalidade:





1 - Mobilizar a sociedade cotiana acerca deste segmento religioso, do ponto de vista do trabalho social, cultural e educativo, desenvolvido na cidade;





2 - Realizar e/ou promover seminários, conferências, palestras, feiras, exposições, encontros e outras atividades que visem ao debate, à reflexão e ao aprofundamento do conhecimento deste segmento;





3 - Reconhecer oficialmente essas religiões seculares e todas as suas contribuições advindas dos africanos, com todas as suas tradições, “que tanto ajudaram o nosso país na construção da nossa cultura, costumes e história”;





4 - Contribuir para desmistificar e erradicar o preconceito e a discriminação sofridos pelos seus seguidores.





De acordo com o texto, a organização das atividades do evento será de responsabilidade dos grupos e entidades voltados às religiões de matriz africana na cidade, “podendo a prefeitura, por meio de seus órgãos competentes, prestar apoio e colaboração”.