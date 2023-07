Prefeitura de Itapevi oferece mais de 1.000 vagas de emprego

As vagas são nas mais diversas áreas na indústria, no comércio e no setor logístico, entre outros segmentos; saiba mais

Foto: Prefeitura de Itapevi / Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (31), a Prefeitura de Itapevi vai oferecer 1.186 novas oportunidades de emprego no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde). As vagas são nas mais diversas áreas na indústria, no comércio e no setor logístico, entre outros segmentos.





Os interessados devem comparecer pessoalmente e apresentar um documento original com foto e o CPF. No local, o candidato obtém informações sobre salário, jornada de trabalho, localização da vaga e benefícios.





Excepcionalmente na quarta-feira (2), o Resolve Fácil iniciará o expediente às 10h, em razão do jogo da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo 2023. Nos demais dias, o horário de funcionamento é das 8h às 17h.





Para concorrer às vagas, é necessário ter cursado, no mínimo, o ensino fundamental ou concluído o ensino médio. Para valorizar a inclusão, 223 oportunidades também estão disponíveis para Pessoas com Deficiência (PCD’s). O encaminhamento é realizado pelo próprio sistema, baseado no perfil profissional de cada candidato.





Algumas vagas também podem ser consultadas através do aplicativo “Sine Fácil”, que pode ser baixado nos sistemas Android e iOS. Em caso de dúvidas, ligue para (11) 4143-9200.





Funções oferecidas





Das oportunidades disponíveis, 200 vagas são para auxiliar de logística e operador de telemarketing ativo; 160 para atendente de lanchonete e outros 83 cargos para eletricista e carpinteiro. Confira todas as opções abertas para se candidatar:





- Ajudante de obras





- Almoxarife





- Analista de PCP





- Apontador de produção





- Armador de ferros





- Atendente de lanchonete





- Auxiliar de estoque





- Auxiliar de limpeza





- Auxiliar de linha de produção





- Auxiliar de logística





- Auxiliar de manutenção predial





- Auxiliar de marceneiro





- Auxiliar de operação





- Auxiliar financeiro





- Caminhoneiro entregador





- Carpinteiro





- Carreteiro





- Chefe de serviço de limpeza





- Conferente de logística





- Consultor de vendas





- Costureira





- Eletricista





- Encanador





- Faxineiro





- Gerente de restaurante





- Gesseiro





- Mecânico de refrigeração





- Mecânico de veículos





- Montador de andaimes





- Montador final





- Oficial de manutenção predial





- Operador de telemarketing ativo





- Operador de torno





- Paletizador





- Pedreiro





- Pintor de obras





- Secretária





- Técnico de controle de qualidade





- Tecnólogo em meio ambiente