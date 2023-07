Bandidos de moto assaltam duas vezes as mesmas mulheres em Cotia; VÍDEO

Vítimas foram roubadas enquanto iam para o trabalho

Imagens dos crimes foram enviadas ao Cotia e Cia

Duas mulheres foram vítimas de criminosos na região do Morro do Macaco, em Cotia, por duas vezes, em menos de um mês. Os crimes ocorreram da mesma forma: dois bandidos em uma moto param ao lado das vítimas, anunciam o assalto e pedem celulares [VEJA O VÍDEO NO FINAL DA REPORTAGEM].





Os momentos foram registrados por câmeras de segurança. Um assalto ocorreu na rua Beija-Flor e o outro na estrada Macapá - a cerca de 300 metros um do outro.





O primeiro crime ocorreu no dia 29 de junho, por volta das 5h40. As duas mulheres iam para o trabalho quando foram surpreendidas por dois homens em uma moto. Uma delas conversou com o Cotia e Cia em condição de anonimato.





“A gente sempre faz o mesmo caminho. Aí vimos os caras vindo em uma moto. Eles pararam do nosso lado e anunciaram o assalto. O que estava armado, desceu da moto e pediu os nossos celulares”, contou.





Já o segundo crime ocorreu na última terça-feira (25), por volta das 5h28. A vítima contou que eles novamente pediram os seus celulares, mas como estavam sem, a dupla acabou roubando a sua bolsa. “Foi muito rápido, não deu tempo de nada. E não tinha ninguém no momento”, relatou. Ela ainda disse que os mesmos bandidos fizeram outras vítimas na região.





Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Cotia e narrou os dois casos citados. Até o fechamento dessa reportagem, não houve retorno. O espaço continua aberto.





De janeiro a junho deste ano, foram registrados 528 boletins de ocorrência de roubos em Cotia, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Os meses que mais tiveram esse tipo de ocorrência registrada foram maio e junho, com 105 e 101 respectivamente.