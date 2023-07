Emprego dos sonhos: Empresa vai pagar R$ 20 mil para candidato... dormir

Para participar é necessário que o candidato tenha, no mínimo, 18 anos; veja como se inscrever

A Emma Colchões está em busca de um “especialista do sono” que vai receber R$ 20 mil em dois meses de trabalho. O candidato deve testar a linha de produtos da marca, com a contrapartida de criar conteúdos nas redes sociais de forma criativa. Para participar é necessário que o candidato tenha, no mínimo, 18 anos.





A empresa enviará os produtos de acordo com as preferências e necessidades do selecionado e a ideia é que ele faça vídeos e posts relatando sua experiência ao longo dos dias, “com naturalidade e sinceridade”.





“Acreditamos muito em nossa tecnologia e na forma que os produtos Emma realmente podem melhorar a qualidade do sono das pessoas. Ao mesmo tempo, estamos sempre buscando desenvolver ações criativas e que fogem do óbvio. Por isso, aceitamos o desafio de pagar para alguém dormir e ter a experiência completa que produzimos, pensando em uma noite de sono revigorante”, explica Isabela de Cesare Scretas, Country Team Lead Brasil.