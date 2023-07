Loja da Magazine Luíza em Cotia é alvo de furto

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia

Magazine Luíza, na região central de Cotia. Foto: Google imagens

A loja da Magazine Luíza, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Cotia, foi alvo de furto na noite de quarta-feira (19). Ao todo, 11 celulares, de diferentes marcas, foram subtraídos.





De acordo com a ocorrência, duas pessoas não identificadas entraram por um buraco feito na parede no fundo da loja. O momento foi registrado por câmeras de segurança. As imagens serão apresentadas à polícia.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.