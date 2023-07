Homem é assassinado a tiros em frente à Câmara de Barueri

Crime ocorreu nesse domingo (23); Polícia Civil investiga o caso

Homem foi assassinado com pelo menos 6 tiros nas costas. Foto: reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil investiga um assassinato que ocorreu em Barueri nesse domingo (23). Um homem foi morto com pelo menos 6 tiros nas costas. O crime aconteceu em frente à Câmara Municipal. O atirador ainda não foi identificado.





No momento do crime, o local estava cheio, pois ocorria um evento da prefeitura. Uma segunda pessoa também foi baleada, mas não corre risco de vida.





Segundo o jornal Web Diário, a esposa da vítima disse que pessoas ao redor falaram que um homem magro e com traços orientais seria o assassino. Ambos teriam discutido momentos antes. De acordo com o jornal, o autor dos disparos fugiu em um carro parado a poucos metros do local do assassinato.