Cotia realiza vacinação antirrábica em dois locais nesta semana

Atendimento será por ordem de chegada; tutor deverá apresentar documento oficial de identificação e comprovante de endereço

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

O Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Cotia realizará mais duas ações de vacinação antirrábica para cães e gatos nesta semana.





As próximas vacinações estão marcadas para quarta-feira (26/07), das 15h às 20h, na sede do Setor de Zoonoses e, no sábado (29/07), das 9h às 12h, na Associação de Bairro do Jardim Japão.





O atendimento em ambos os locais será por ordem de chegada. O tutor deverá apresentar documento oficial de identificação e comprovante de endereço.





A vacina antirrábica deve ser aplicada anualmente em cães e gatos. Para ser vacinado é preciso que o animal tenha a partir de quatro meses, esteja em boas condições de saúde e, no caso das fêmeas, não podem estar prenhes ou amamentando. Ao longo do ano, o Setor de Zoonoses disponibiliza a vacina para cães e gatos na sala de vacina, que fica no Parque Bahia. Basta fazer o agendamento pelo telefone 4616-6493.





Serviço





Ação de Vacinação Antirrábica para Cães e Gatos





Dia 26 de julho de 2023 (quarta-feira) – das 15h às 20h





Local: Setor de Zoonoses





Endereço: Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1565, Parque Bahia









Dia 29 de julho de 2023 (sábado) – das 9h às 12h





Local: Associação de Bairro Jardim Japão





Endereço: Rua Teófilo Otônio, 550, Jd. Japão