Festival de Inverno traz shows de Zezé Di Camargo, Falamansa e Maneva em Osasco

Evento é gratuito; saiba mais

Osasco dará início ao Festival de Inverno nesta sexta-feira (28) na Arena Vip com o show do sertanejo Zezé Di Camargo, a partir das 19h, com entrada gratuita. Já no sábado (29), a banda Falamansa se apresentará no evento.





O Festival de Inverno continua no dia 5 de agosto, a partir das 18h, com atrações locais no palco. Já no dia 6, às 14h, a banda Maneva fará apresentação.





A Arena VIP fica na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360, no Jardim das Flores. O evento é feito em parceria com a rádio Nativa FM.





Segundo o prefeito Rogério Lins, o local contará com área de recreação infantil, praça de alimentação e esquema reforçado de segurança. Na entrada, quem puder contribuir, deve levar um cobertor ou agasalho em bom estado, ou 1 kg de alimento não perecível. Tudo será revertido as campanhas do Fundo Social de Solidariedade.