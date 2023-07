Equipe do quiosque atingido por carro se pronuncia após acidente na Granja Viana

Duas funcionárias ficaram feridas; veja

Imagem do acidente dentro do The Square enviada ao Cotia e Cia

‘Delícias Aqui Delícias Acolá’, A equipe do quiosque que foi atingido por um carro nessa segunda-feira (17) dentro do The Square, na Granja Viana , se pronunciou nas redes sociais após o acidente. Um idoso, de 73 anos, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra a loja e ferindo duas funcionárias.





“Passando para agradecer todo carinho e as inúmeras mensagens e ligações recebidas sobre o que aconteceu no Quiosque no dia de hoje. Um senhor perdeu o controle do seu veículo hoje ao passar pela Alameda Central no The Square Open Mall e atingiu o Quiosque machucando nossas meninas e destruindo todo o Quiosque de Delícias”, publicou.









As duas funcionárias que ficaram feridas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Cotia. De acordo com o Samu, uma delas estava com lesão na coluna e clavícula, e fratura no tornozelo esquerdo. A outra teve escoriações no braço esquerdo.





“A Aninha e a Tha são nossa prioridade e estão sendo atendidas, assistidas e o que pedimos são suas orações e preces para que se recuperem, fiquem bem e se restabeleçam completamente”, disse a empresa. “As demais necessidades com o ocorrido já estão sendo tomadas com todo o apoio da família das meninas, da família do motorista, da nossa advogada e do shopping”, completou.





O caso foi registrado como lesão corporal culposa no 2º DP da Granja Viana, em Cotia.