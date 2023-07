5G já funciona em algumas regiões de Cotia; veja o mapa

Anatel autorizou o sinal em Cotia no começo do ano, mas por enquanto só uma operadora oferece cobertura ainda bem limitada na cidade

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

já estar autorizada pela Anatel desde o início do ano, por enquanto, só a operadora Vivo oferta o serviço de forma ainda bastante limitada. Quem tem celular com a tecnologia 5G já pode experimentar a novidade em algumas regiões de Cotia. Apesar da tecnologia, por enquanto,





(VEJA AQUI O MAPA). Segundo o mapa interativo, é possível utilizar o sinal 5G da Vivo em parte da região central da cidade, em trechos da rodovia Raposo Tavares (passando pela Granja Viana até o Mercado Municipal) e ainda na Raposo no trecho próximo à Granja Carolina indo até a altura do km 37. O sinal também é captado em trecho da Estrada do Fernando Nobre





As operadoras Claro e Tim, por enquanto não ofertam o serviço. Vale lembrar que para obter sinal 5G, é necessário ter aparelho compatível com a tecnologia.





Atualmente, 86 cidades no Estado de São Paulo contam com a internet 5G, o que representa cerca de 30% dos municípios brasileiros com a tecnologia.