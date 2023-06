Vitória de Senegal sobre o Brasil é comemorada por senegaleses no CT de Cotia

Etienne Clauvis e Iba Ly chegaram ao Tricolor em março deste ano

Etienne e Iba comemoraram a vitória no CT de Cotia. Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Brasil enfrentou Senegal, no Estádio do Alvalade, em Portugal, e foi derrotado por 4 a 2, nesta terça-feira (20). Os gols brasileiros foram marcados por Paquetá e Marquinhos.





A vitória da seleção africana arrancou sorrisos dos meio-campistas Etienne Clauvis e Iba Ly, que jogam no time sub-20 do São Paulo. Ambos acompanharam o jogo no CT de Cotia. Eles chegaram ao Tricolor em março deste ano e assinaram contrato de um ano.





Após a vitória, Clauvis postou uma foto ao lado de Iba Ly com uma faixa de Senegal.





Antes de assinar com o São Paulo, os dois jogadores de Senegal passaram por um intercâmbio no Brasil, treinando no Brasilis - projeto liderado pelo ex-zagueiro Oscar, que teve passagem de destaque pelo São Paulo nos anos 80.





Contrato com o Tricolor foi assinado em março deste ano. Foto: Divulgação